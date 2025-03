Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Verkehrsunfall auf der B209 ++ Clenze - Fahrer ohne Helm - Motorrad nicht zugelassen ++ Uelzen - Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Am 16.03.25 gegen 21:00 Uhr wurde eine 53-jährige Autofahrerin auf einem Tankstellengelände in der Dahlenburger Landstraße kontrolliert, nachdem sie dieses befahren hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich eine starke Alkoholisierung heraus. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der B209

Am 16.03.25 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 in Höhe der Anschlussstelle Kaltenmoor. Ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw Audi kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Ford. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von gut 17.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Fahrer ohne Helm - Motorrad nicht zugelassen

Am Morgen des 17.03.25 kontrollierten Polizeibeamte gegen 10:00 Uhr im Bereich der Corviner Straße einen 23-jährigen Motorradfahrer, da dieser ohne Helm unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Küsten - Autofahrerin unter Einfluss von Methamphetamin

Am Morgen des 17.03.25 kontrollierten Polizeibeamte gegen 09:00 Uhr eine Autofahrerin zwischen der Kreisstraße 8 und Lüsen. Die 31-jährige Fahrerin wies Fahrauffälligkeiten auf, sodass sich im Rahmen der Kontrolle eine Beeinflussung durch Drogen herausstellte. Ein Urintest verlief positiv auf Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Imbiss - Hinweise

In der Nacht zum 16.03.25 gegen 05:00 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam in einen Imbiss in der Veerßer Straße ein. Aus diesem wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 900 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zum 16.03.25 Palettenmöbel auf einem Balkon im 2. Obergeschoss in der Heinrich-Meyerholz-Straße in Brand. Durch den Brand wurde eine Fensterscheibe und die Hausfassade beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die angrenzende Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Uelzen - Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Am 17.03.25 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehres Johnsburg. Ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda fuhr mit seinem Pkw aus dem Kreisverkehr in Richtung Birkenallee ab. Hierbei missachtete er einen 32-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg nutzte, um die Straße zu kreuzen. Es kam zur Kollision und der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1700 Euro.

