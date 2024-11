Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Wohnungseinbruch in der Blumenstraße - Zeugen gesucht

Selm (ots)

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag, 15.11.2024, zwischen 14:45 Uhr und 22:40 Uhr in Selm in der Blumenstraße. Bislang unbekannte Täter brachen über den Balkon in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell