POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 21.03.2025 - 23.03.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung durch Glasflasche

Am frühen Samstagmorgen schlägt ein 37-Jähriger mit einer Glasflasche in Richtung des Kopfes eines 24-Jährigen im Bereich des Stintmarktes. Die Glasflasche zerbricht und der junge Mann wird am Hals verletzt. Kurze Zeit später treffen beide im Krankenhaus erneut aufeinander. Es kommt zu einer weiteren Auseinandersetzung. Der Ältere von beiden randaliert anschließend noch im Krankenhaus und verbringt den Rest der Nacht bei der Polizei.

Deutsch Evern - Abwesenheit ausgenutzt

Die Abwesenheit der Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in Deutsch Evern wird durch bislang Unbekannte ausgenutzt. Die Nachbarin hat am späten Freitagabend merkwürdige Geräusche wahrgenommen und am nächsten Tag eine aufgehebelte Terrassentür festgestellt. Bei einem weiteren Einbruch in der Nacht in ein Weingeschäft in Lüneburg in der Erbstorfer Landstraße wird die Tür eingetreten. Ob sich in beiden Fällen die ungewünschten Besucher belohnt haben, ist bislang nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 04131/ 607-2215 entgegen.

Lüneburg - Tasche entwendet

Am Samstag gegen 17 Uhr wird einem 34-Jährigem Gast in einem Lüneburger Restaurant in der Heiligengeiststraße, die über den Stuhl gehängte Tasche, entwendet. In der Tasche befanden sich die Geldbörse und kabellose In-Ear-Kopfhörer. Vom Täter fehlt bis jetzt jede Spur.

Deutsch Evern - Häusliche Gewalt

In Deutsch Evern schlägt der Ehemann (65 Jahre) seiner Ehefrau (64 Jahre) am frühen Samstagabend zunächst mit der flachen Hand in das Gesicht. Bei einem weiteren Angriff durch den Mann prallt die Frau mit dem ihrem Kopf auf eine Tastatur. Zudem soll der Mann seine Frau damit gedroht haben, sie umzubringen. Der Ehemann wird für sieben Tage der Wohnung verwiesen.

Lüneburg - Kurzer Auftritt

Ein auffälliger 39jähriger Mann aus dem LK Uelzen betritt am Sonntagmorgen mit zwei Kupferrohren in den Händen haltend ein Tanzlokal in Lüneburg in der Salzstraße. Bei der Anweisung durch die Security das Lokal zu verlassen, wird diese plötzlich durch den Mann mit den Kupferrohren angegriffen. Der Mann wird überwältigt und im Anschluss durch einen Arzt der Psychiatrischen Klinik überstellt. Bei der Durchsuchung des Mannes wird noch griffbereit ein Hammer in der Jacke festgestellt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow und Hitzacker - Mehrere Fahrten unter Einfluss von Marihuana festgestellt

Während des Wochenendes wurden bei Verkehrskontrollen mehrere Verstöße festgestellt. In drei Fällen standen die Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana. Weiterhin wiesen die geführten E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz auf.

Küsten - Körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen

Die zwei 13-Jährigen bedrängten das 12-Jährige Opfer zunächst verbal und folgten diesem in Richtung der Wohnanschrift. Dort griffen sie das Opfer körperlich an, indem sie es schlagen, kratzen und würgen. Das 12-Jährige Opfer wurde dadurch leicht verletzt.

Wustrow - 200 qm Grünfläche geraten in Brand

Am Freitagabend gerieten aus derzeit unbekannter Ursache ca. 200 qm Grünfläche in einem Waldstück in Brand. Durch die alarmierten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht und eine Schadensausbreitung verhindert werden.

Uelzen

Alkoholfahrt

Einen Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei aufgrund seiner unsicheren Fahrweise am Freitagabend auf der B4 am Hoystorfer Berg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Bei dem 41-jährigen Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Unfallflucht durch betrunkenen Rollerfahrer

Am Samstagnachmittag kam es zwischen Eddelstorf und Vorwerk zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Pkw, da der 44-jährige Rollerfahrer starke Schlangenlinien fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Rollerfahrer, wurde aber von dem Pkw-Fahrer verfolgt. Bei dem Versuch über angrenzende Felder zu entkommen, stürzte der Rollerfahrer, setzte seine Flucht dann fort und konnte schließlich von der Polizei angehalten werden. Die Polizei stellte bei dem 44-Jährigen einen Alkoholwert von 1,93 Promille fest. Zudem ist der Roller nicht versichert gewesen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unfall auf Parkplatz

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es ebenfalls am Samstagnachmittag in Uelzen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bernhard-Nigebuhr-Straße. Eine 62-Jährige wollte mit ihrem Pkw aus einer Parklücke ausparken, touchierte dabei aber einen danebenstehenden Pkw und überfuhr anschließend einen Bordstein. Die Polizeibeamten stellen vor Ort fest, dass die Pkw-Fahrerin stark alkoholisiert ist. Auch bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Gefährliche Körperverletzung

Samstagnacht kommt es in der Gudesstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit eines Pkw. Die Personen aus dem Pkw steigen schließlich aus und schlagen gemeinsam auf das Opfer ein. Durch eine männliche Person wird das Opfer mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen.

