Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungsbrand in der Berneckstraße (07.12.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro ist bei einem Wohnungsbrand in der Berneckstraße am Samstagnachmittag entstanden. Gegen 17.45 Uhr rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Brand in einem Einfamilienhaus aus. Den Wehrmännern und -frauen gelang es das ausbreitende Feuer zu löschen. Die 72-jährige Bewohnerin befand sich bei Ausbruch des Feuers im Haus und versuchte dieses zu löschen. Der Rettungsdienst brachte sie mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Frau kam bei Familienangehörigen aktuell unter. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Schwenningen aufgenommen. Diese dauern an.

