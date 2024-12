Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf A81

Lkr. Rottweil) - Tödlicher Unfall auf der Autobahn 81 (08.12.2024)

Epfendorf A81 (ots)

Am späten Sonntagabend ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 30-jähriger Autofahrer tödlich verunglückte.

Der Mann war gegen 23:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit einem BMW X4 auf einen Lastwagen aufgefahren, der auf Höhe Epfendorf auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs war. Der 30-Jährige konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Sowohl am BMW, als auch am Auflieger des Lastwagens entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 50.000 Euro.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Der Verkehrdienst Zimmern o.R. hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

