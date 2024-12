Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf der Neckarstraße- eine leichtverletzte Person (07.12.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ist es auf der Neckarstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes Citan war auf der Neckarstraße in Richtung Neckartower unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle musste der Mann seinen Wagen wegen einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender 38-Jähriger erkannte den stehenden Mercedes zu spät und fuhr mit seinem Renault Clio in dessen Heck. Der Mercedesfahrer verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten. An den beiden Autos entstand ein Sachscahden in Höhe von je etwa 1.000 Euro.

