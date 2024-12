Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Sakristei- Polizei bittet um Hinweise (08.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Im Verlauf des Sonntagnachmittags ist es in der Sakristei der katholischen Kirche in der Straße "Romäusring" zu einem Diebstahl gekommen. Ein Unbekannter öffnete im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 18 Uhr die dortigen Schränke und Schubläden und durchwühlte diese nach Wertsachen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen stahl dieser zwei goldene Kelche und eine Hostierschale und flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Personen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Kirche etwas Auffälliges beobachtet haben, Hinweise zu dem Täter oder den gestohlenen Gegenständen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell