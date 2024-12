Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kommt von der Straße ab- über 8.000 Euro Blechschaden (08.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen auf der Schwenninger Straße auf Höhe der AOK einen Unfall gebaut. Gegen 0.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem Mercedes der Schwenninger Straße in stadtauswärtige Richtung. In einer Rechtskurve kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf dem erhöhten Fahrbahnteiler, wo er mit einem Ampelmast zusammenstieß. Dieser fiel daraufhin um. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,4 Promille, woraufhin der 22-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Höhe des am Ampelmasten entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls.

