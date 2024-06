FW Nideggen: Kletterunfall in Nideggen

Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

Montag, 24.06.2024, 19:29, Kletterfels Effels, Nideggen

Am Montagabend bemerkte eine Fahrradfahrerin gegen 19:29, dass ein Kletterer an einem der Kletterfelsen offensichtlich leblos im Seil hing. Sie alarmierte die Rettungskräfte, die kurze Zeit später an der Einsatzstelle im Wald eintrafen und zunächst Mühe hatten, die Person in ca. 10 - 12 m Höhe zu erreichen. Schließlich konnte die Person durch einen Klettererfahrenen Feuerwehrangehörigen an einem weiteren Seil befestigt werden und von oben vorsichtig abgelassen werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Da nicht sicher war, ob der Kletterer nur bewusstlos oder bereits verstorben war, wurden durch den Einsatzleiter ein Hubschrauber der Bundeswehr, der mit einer Winde ausgestattet ist, sowie die Höhenrettungsgruppen der Polizei Köln sowie der Berufsfeuerwehr Aachen angefordert. Diese kamen nicht mehr zum Einsatz. Die Todesursache und Hintergründe des Unglückes sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Düren.

Im Einsatz waren ca. 25 Einsatzkräfte.

Stadt Nideggen: Löschgruppe Nideggen, Rettungsdienst Kreis Düren, Bundeswehr.

