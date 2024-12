POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte brechen Packstationenfächer auf- Zeugen gesucht (07./08.12.2024)

VS-Villingen (ots) - Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen auf der Schwenninger Straße auf Höhe der AOK einen Unfall gebaut. Gegen 0.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit einem Mercedes der Schwenninger Straße in stadtauswärtige Richtung. In einer Rechtskurve kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der ...

mehr