Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Bereits im Zeitraum vom 14.11.2024, 17.00 Uhr bis 15.11.2024, 08.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Dickenbruchstraße einzubrechen. Der Hauseigentümerin fiel zunächst eine Fehlfunktion an einem elektrischen Rollladen einer Terrassentür auf. Bei der späteren Reparatur durch eine Fachfirma wurden auch Hebelspuren an der Terrassentür festgestellt und danach die Polizei informiert. Der oder die Täter gelangten nicht in das Haus, so dass glücklicherweise nur Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066. (ko)

