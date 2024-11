Polizei Hagen

POL-HA: Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt: Messer sichergestellt und Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Mittelstadt (ots)

Im Rahmen des Hagener Weihnachtsmarktes haben Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes am Donnerstag, 21.11.2024, gezielte Kontrollen durchgeführt, um für Sicherheit zu sorgen. Gegen 16.20 Uhr kontrollierten die Beamten im Volkspark einen 18-Jährigen, der ein Springmesser mitführte. Das Messer, das seitlich aus dem Griff hervorschnellt und unter das Waffengesetz fällt, wurde sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde eine Strafanzeige erstattet. Später wurde in der Elberfelder Straße ein 22-Jähriger überprüft, der ebenfalls ein Messer mit sich führte. Dieses befand sich in seinem Rucksack und war zwar grundsätzlich nicht verboten, wurde jedoch aufgrund der auf dem Weihnachtsmarkt geltenden Messerverbotsregelung beschlagnahmt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt. Auf dem Weihnachtsmarkt am Friedrich-Ebert-Platz fiel den Beamten ein 24-jähriger Hagener auf, der mehrere Personen belästigte. Als die Polizei ihn ansprach, reagierte er aggressiv und leistete erheblichen Widerstand. Der Mann trat nach den Einsatzkräften und versuchte zu beißen, sodass Unterstützungskräfte hinzugezogen werden mussten. Der 24-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin leicht verletzt. Die Polizei Hagen setzt auch weiterhin auf sichtbare Präsenz und konsequente Kontrollen, um die Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt zu gewährleisten. (hir)

