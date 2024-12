Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Paketshop- Hinweise erbeten (07.12.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, im Zeitraum zwischen 4.15 Uhr und 5.00 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Paketshop in der Neckarstraße eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam über eine Eingangstür in die Innenräume und erbeuteten mehrere Pakete. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die am Samstagmorgen im Bereich der Neckarstraße Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

