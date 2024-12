Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Auseinandersetzung in der Expressguthalle- Zeugen gesucht (08.12.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Wegen einer Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung in der Expressguthalle in der Erzbergerstraße am frühen Sonntagmorgen. Kurz nach 2 Uhr gerieten zwei Männer im Toilettenbereich aneinander. Im Laufe des Disputs schlug ein Unbekannter seinem 39-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen hierbei. Anschließend flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung. Der 39-Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigen Stand soll der Täter ein dunklerer Hauttyp sein und ein helles Oberteil getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

