Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Räuberischer Ladendiebstahl - Ladendetektiv verletzt ++ Uelzen - Unfallflucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 21.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Ladendiebstahl - Ladendetektiv verletzt

Am 20.03.25 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem räuberischen Ladendiebstahl in der Grapengießerstraße. Ein bisher unbekannter Mann entwendete ein Parfum und verließ ohne zu Bezahlen das Geschäft. Der Ladendetektiv verfolgte den Dieb und sprach ihn an. Hierbei kam es zu einem Handgemenge, in welchem der Ladendetektiv durch den Täter ins Gesicht geschlagen wurde. Eine weitere Frau ging dazwischen und schubste den Ladendetektiv. Dieser wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Mann konnte flüchten.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 190cm groß - athletische Erscheinung - circa 25 Jahre alt - hellgraue/beige Basecap & Hose, weiße Sportschuhe, braun karierte Jacke - hatte einen Bart

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Brand auf einer Grünfläche

Am 20.03.25 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Brand auf einer Grünfläche im Bereich des Westermarschweges. Vermutlich durch ein Kind wurden zunächst wenige Sträucher in Brand gesetzt. In der Folge kam es auf dem vertrockneten Boden zu einem größeren Flächenbrand, welcher durch die Feuerwehr Bardowick gelöscht wurde.

Lüneburg - Geldautomat beschädigt - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 19.03. auf den 20.03.25 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Geldautomaten in der Sülfmeisterstraße. Unbekannte beschädigten das Display des Automaten, sodass ein Sachschaden von gut 800 Euro entstand. Videoaufzeichnungen wurden gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Fahrt unter Einfluss und ohne Führerschein

Am 20.03.25 gegen 20:30 Uhr wurde ein 32-Jähriger im Bereich der Dannenberger Straße durch Polizeibeamte kontrolliert. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen. Eine Blutprobe wurde durchgeführt.

Lüneburg - Dieb wird gewalttätig und flüchtet - Hinweise

Am 21.03.25 gegen 09:30 Uhr kam es in der Grapengießerstraße zu einem Ladendiebstahl. Eine bisher unbekannte männliche Person wurde beobachtet, wie er Parfum einsteckte. Nach Ansprache kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sodass unter anderem eine 31-Jährige verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Videoaufzeichnungen wurde gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Dünsche - Geschwindigkeitsmessung

Am 20.03.25 ab circa 17:30 Uhr wurden auf der Kreisstraße 2 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Polizeibeamten ahndeten sechs Verstöße. Hierbei konnte ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 80 km/h mit 114 km/h gemessen werden. Zudem wurde ein Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt.

Uelzen

Uelzen - Taschendiebstahl im Supermarkt

Am 20.03.25 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr entwendeten Unbekannte eine Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld von einem 80-jährigen Senior. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem Supermarkt in der Veerßer Straße. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen - Unfallflucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am 20.03.25 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Neu Ripdorf. Ein bisher unbekannter Fahrer (männlich, groß und schlank, circa Mitte 40) eines Gespanns (heller, älterer Mercedes mit kleinem Anhänger) bog in die Straße Neu Ripdorf ein. Hierbei löste sich der Anhänger von der Kupplung und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen einen auf der Gegenfahrbahn befindlichen Pkw BMW. Der Fahrer des Mercedes befestigte den Anhänger wieder an seinem Fahrzeug und entfernte sich von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell