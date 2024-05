Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Firmenfahrzeuge aufgebrochen Diebesgut im vierstelligen Bereich

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Sonntag (12.05.), ca. 17.00 Uhr, bis Montag (13.05.) 07.20 Uhr ist ein Ford Transit am Pottmeierweg aufgebrochen worden. Das Firmenfahrzeug war am Straßenrand Höhe Hausnummer 17 geparkt. Die Seitenscheibe an der rechten Schiebetür wurde beschädigt und so konnten die Täter in das Auto gelangen. Sie stahlen einige Messgeräte der Marke "Fluke" aus dem Transit. Insgesamt wird der Schaden zurzeit auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt. Zwischen Freitag (10.05.) 10.00 Uhr und Montag (13.05.) 07.00 Uhr ist in der Straße Müldersbusch, am Übergang zu Nien Eschk, ein VW Transporter aufgebrochen worden. Das Fahrzeug war auf einem Privatgelände geparkt. Unbekannte bohrten ein Loch in die rechte Schiebetür um sie zu öffnen. Die Diebe stahlen diverse Werkzeuge, unter anderem Akkuschrauber, Akkubohrhammer, Kompressoren, Werkzeugtaschen und -koffer. Der Wert liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Taten machen kann, wird gebeten die Polizei in Emsdetten unter 02572-93 06 44 15 zu kontaktieren.

