POL-FR: Maulburg: Kleintransporter kollidiert mit geparkten Lastzug - eine Leichtverletzte

Am Dienstag, 08.04.2025, gegen 01.45 Uhr, kollidierte eine 20-jährige Fahrerin eines Kleintransporters mit einem in der Straße "In der Teichmatt" am rechten Fahrbahnrand geparkten Lastzug. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

