POL-PDKO: Sprengung von Weltkriegsmunition

Boppard (ots)

Am heutigen Vormittag wurde eine Panzergranate am Rheinufer in Boppard gefunden. Nach Überprüfung durch den Kampfmittelräumdienst wurde entschieden, dass die Granate nicht transportfähig war und daher eine Sprengung erfolgen musste. Hierzu wurden der Radweg, Teilbereiche des Geländes der Stiftung Bethesda und die Tennisanlage geräumt. Die Bundesstraßen und die Rheinschifffahrt wurden nicht beeinträchtigt.

Um 16:53 Uhr erfolgte die Sprengung wobei weder Personen- noch Sachschäden entstanden. Für die Einsatzmaßnahmen waren Feuerwehr, DRK und Polizei im Einsatz.

