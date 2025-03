POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Bendorf, In der Langfuhr (ots) - Am Sonntag, den 09.03.2025, wurden im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:35 Uhr in der Straße In der Langfuhr in Bendorf die amtlichen Kennzeichen von zwei geparkten PKW gestohlen. Die Polizei Bendorf hat zwei Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf PHK Floeth Telefon: 02622-94020 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

