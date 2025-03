POL-PDKO: Diebstahl von zwei Kennzeichen

Andernach (ots) - Aufgrund einer stationären Verkehrskontrolle, im Stadtgebiet Andernach, am 07.03.2025, bei der mehrere Handy- und Gurtverstöße festgestellt wurden, wurde am 08.03.2025 erneut eine Verkehrskontrolle an der gleichen Stelle durchgeführt. Auch am 08.03.2025 wurden eine hohe Anzahl an Verstößen, insbesondere Missachtung der Rotlichtphasen einer ...

mehr