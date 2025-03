Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach: Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet

Andernach (ots)

Aufgrund einer stationären Verkehrskontrolle, im Stadtgebiet Andernach, am 07.03.2025, bei der mehrere Handy- und Gurtverstöße festgestellt wurden, wurde am 08.03.2025 erneut eine Verkehrskontrolle an der gleichen Stelle durchgeführt. Auch am 08.03.2025 wurden eine hohe Anzahl an Verstößen, insbesondere Missachtung der Rotlichtphasen einer Lichtzeichenanlage sowie Verstöße gegen das Handybenutzungsverbot festgestellt.

Am 09.03.2025 wurde im Bereich der Breite Straße in Andernach eine Radarkontrolle durchgeführt. Hier konnten sechs Fahrzeuge festgestellt werden, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Die Tagesschnellste muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einem Punkt in Flensburg rechnen. Weiterhin wurde bei einem Verkehrsteilnehmer festgestellt, dass dieser ein Kind, welches im Fahrzeug saß, nicht richtig angeschnallt hatte.

