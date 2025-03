Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährliches Überholmanöver auf der B 49

Lahnstein (ots)

Am Donnerstag, 06.03.25,um 17:15 Uhr, kam es auf der B 49 in Fahrtrichtung Koblenz, zu einem gefährlichen Überholvorgang eines PKW. Der Fahrer eines grauen Opel Corsa, mit Koblenzer Kennzeichen, überholte einen anderen PKW über den rechten Fahrstreifen, derart gefährlich, dass es beim wieder Einscheren zu einem Unfall kam. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndung angehalten werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung und Unfallflucht. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Wer den Überholvorgang beobachtet hat und Angaben dazu machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.

