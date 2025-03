POL-PDKO: Canyon Mountainbike aufgefunden - Eigentümer gesucht!

Lahnstein (ots) - Am Mittwoch, den 05.03.2025, wurden der Polizeiinspektion Lahnstein mehrere Versuche von sog. "Schockanrufen" im Dienstbezirk gemeldet. Die unbekannten Täter gaben vor, dass ein Familienmitglied der angerufenen Geschädigten in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Bei dem Verkehrsunfall soll eine Unfallbeteiligte schwer verletzt worden sein und es müsse daher eine Kaution hinterlegt werden. In ...

