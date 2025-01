Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0183 -Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (28.01.2025) streifte ein weißer Smart ein geparktes Auto in der Hirblinger Straße. Gegen 21.45 Uhr beobachtete ein Passant einen weißen Smart, wie dieser beim Vorbeifahren einen blauen Honda Civic streifte. Der Fahrer des Smart stieg aus, sah sich die Fahrzeuge an und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Fahrer des weißen Smart wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 - 50 Jahre, ca. 185 cm, dunkle Haare, trug einen schwarzen Mantel. An der Unfallstelle fanden die Beamten ein Fahrzeugteil, das mutmaßlich vom flüchtigen Fahrzeug stammt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

