Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0182 - Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (28.01.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer in der Donauwörther Straße. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Wertachstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Donauwörther Straße bog er nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar eine 69-Jährige, die zu Fuß die Donauwörther Straße überquerte. Bei dem Unfall wurde die 69-Jährige leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 56-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 56-Jährigen.

