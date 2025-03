Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 07.03.- 09.03.2025

Simmern (ots)

Im Berichtzeitraum wurden im Rahmen von polizeilichen Verkehrskontrollen mehrere sogenannte E-Scooter festgestellt, an welchen Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2024 angebracht waren. Da hier der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz besteht, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Simmern weist darauf hin, dass am 01.03.2025 das Versicherungsjahr 2025 begonnen hat und somit der Versicherungsschutz der in blauer Farbe gekennzeichneten Versicherungskennzeichen abgelaufen ist. Das Versicherungskennzeichen für das Versicherungsjahr 2025 ist in grüner Farbe gekennzeichnet.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer:

Am 08.03.2025 ereignete sich gegen 12:50 Uhr an der Einmündung der B 421 zur K 61 (Ortseinfahrt Gehlweiler) ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines Transporters. Der geschädigte Motorradfahrer befuhr im Rahmen einer Motorradtour mit drei weiteren Motorrädern die B 421 von Gemünden aus kommend. An der beschriebenen Einmündung beabsichtigte er nach links in die Ortslage Gehlweiler abzubiegen. Der hinter der Motorradgruppe fahrende Transporter überholte aus bislang nicht bekannten Gründen die Motorradgruppe und kollidierte mit dem abbiegenden Motorradfahrer. Dieser wurde anschließend schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt mittels ADAC-Luftrettung in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B421 im Bereich der Einmündung für den Verkehr vollgesperrt.

Brand eines Baustellencontainers:

Am 08.03.2025 wurde der integrierten Rettungsleitstelle gegen 17:00 Uhr der Brand eines Baustellencontainers am Alten Sägewerk in Sohren gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr konnte eine Schadensausweitung verhindert werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Kennzeichendiebstahl:

In der Nacht vom 08.03. - 09.03.2025 kam es zu Kennzeichendiebstählen an zwei auf einem landwirtschaftlichen Weg an der L214 in Rheinböllen abgestellten PKW einer Baufirma. Zeugen, welche Angaben zu möglichen Täter, dem Tatfahrzeug oder verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl:

Am 08.03.2025 kam es um 21:50 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in das Zentrallager des Lebensmittel-Discounter NORMA im Industriegebiet in Rheinböllen. Hierbei schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe ein. Anschließend flüchteten Sie mit einem weißen Kastenwagen. Zeugen, welche Angaben zu möglichen Täter, dem Tatfahrzeug oder verdächtigen Wahrnehmungen im Industriegebiet Rheinböllen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht:

Am 09.03.2025 kam es gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Jung an der Raiffeisentankstelle in Rheinböllen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes graues Fahrzeug einen auf dem Parkplatz abgestellten grauen Opel Kombi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeugführer oder dem Tatfahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

