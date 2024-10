Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1035) Nach Handydiebstahl angegriffen - Tatverdächtige festgenommen

Nürnberg (ots)

Eine 29-jährige Frau steht im Verdacht, am Samstagmorgen (05.10.2024) das Handy eines Mannes (69) gestohlen zu haben. Als dieser die mutmaßliche Diebin zur Rede stellte, habe sie den 69-Jährigen angegriffen. Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest.

Gegen 07:00 Uhr befand sich ein 69-jähriger Mann am Busbahnhof Langwasser-Mitte und wartete dort auf die Weiterfahrt eines Busses. Seine Tasche befand sich noch in dem Fahrzeug. Während der Wartezeit bemerkte er, dass eine Frau die Tasche öffnete und sein Handy an sich nahm. Als er die mutmaßliche Diebin zur Rede stellte, griff diese den 69-Jährigen mehrmals an. Mit Hilfe des Busfahrers gelang es den beiden, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Geschädigte zog sich nach aktuellem Ermittlungsstand keine Verletzungen zu.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm die 29-Jährige vorläufig fest. Sie muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell