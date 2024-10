Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1034) Polizeibeamte angegriffen und bespuckt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nürnberg (ots)

Nachdem ein 24-jähriger Mann am Samstagmorgen (05.20.2024) mehrere Kunden in einem Supermarkt in der Nürnberger Südstadt angepöbelt hatte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf verletzte der Mann zwei Polizisten und bespuckte einen Beamten mehrfach. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in der Schweiggerstraße wandten sich gegen 08:15 Uhr an die Polizei, da ein Mann Kunden und Angestellte anpöbelte und die Verkaufsräume nicht verlassen wollte. Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost die Identität des 24-Jährigen feststellen wollten, griff der Mann einen Polizeibeamten an. Daraufhin legten ihm die Einsatzkräfte Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unerlaubt mit Marihuana handeln könnte. Auf Anordnung der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg musste sich der Tatverdächtige einer Blutentnahme unterziehen. Als ein hinzugezogener Arzt diese durchführen wollte, leistete der 24-Jährige erneut heftigen Widerstand. Dabei griff er einen Polizisten an, bespuckte diesen mehrfach und beleidigte die anwesenden Einsatzkräfte.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte aufgrund der Vorkommnisse Haftantrag gegen den 24-Jährigen. Inzwischen befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten. Die beiden Polizisten zogen sich durch die Angriffe leichte Verletzungen zu, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.

