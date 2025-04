Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Spiegelstreifer auf der Landstraße - eine verletzte Person - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.04.2025, gegen 12.45 Uhr, streiften sich auf der Hauptstraße (Landstraße 139) zwischen dem Orsteingang Herten und dem Markhof, die Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Durch umherfliegende Glassplitter wurde eine 21-jährige Pkw-Fahrerin im Gesicht verletzt. Die 21-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Mini die Landstraße 139 in Richtung Markhof, als ihr in Höhe der Kiesgrube ein heller Kleintransporter mit Ladefläche entgegenkam und es zu einem Streifvorgang der beiden Außenspiegel kam. Durch das geöffnete Fenster gelangten Glassplitter in den Fahrzeuginnenraum sowie in das Gesicht der 21-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte die 21-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem hellen Kleintransporter mit Ladefläche geben können. An dem Transporter befand sich eine grüne Aufschrift. Es könnte sich um ein Firmenfahrzeug handeln. Im Transporter solle zwei Personen gesessen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell