POL-FR: Rheinfelden: Baucontainer aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Montag, 07.04.2025, gegen 16.15 Uhr, befuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Mitsubishi Space Star die Autobahn A 98 in Richtung Waldshut-Tiengen, als vor dem Tunnel bei Murg ein metallischer Gegenstand gegen ihr Pkw flog. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der metallische Gegenstand konnte von der Polizei aufgefunden werden. ...

