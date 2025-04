Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Murg: Pkw durch verlorenen Gegenstand auf Autobahn beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.04.2025, gegen 16.15 Uhr, befuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Mitsubishi Space Star die Autobahn A 98 in Richtung Waldshut-Tiengen, als vor dem Tunnel bei Murg ein metallischer Gegenstand gegen ihr Pkw flog. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der metallische Gegenstand konnte von der Polizei aufgefunden werden. Dabei handelt es sich mutmaßlich um eine Kurbel, welche von einem Lastkraftwagen stammen könnte. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zu einem Fahrzeug geben können, dass in dem Streckenabschnitt eine Kurbel verloren haben könnte.

