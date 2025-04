Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer wegen Ast gestürzt - schwer verletzt

Am Montag, 07.04.2025, kurz nach 17.00 Uhr, sei ein 85-jähriger Radfahrer wegen eines Astes gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer. Der 85-Jährige befuhr den Murger Weg in Richtung Bad Säckingen. In Höhe der Gartenanlage Rheinwiess war ein 62 Jahre alter Mann damit beschäftigt aus der großen Hecke seines Gartens morsche Äste abzureißen. Als der 62-Jährige einen größeren Ast abriss und diesen auf den Weg legen wollte touchierte er vermutlich den 85-jährigen Radfahrer mit dem Ast. In der Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

