Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Aufmerksame Zeugin meldet Dieseldiebe

Montabaur (ots)

Am 15.09.2024 um 10:50 Uhr meldete eine 71-jährige Frau aus Langen (Hessen) der Polizei Montabaur, dass sie in ihrem Wohnmobil auf dem Parkplatz Eichwiese in Montabaur stehen würde. Sie könne zwei Männer beobachten, welche unmittelbar neben ihrem Wohnmobil Diesel aus einem geparkten LKW in zwei Kanister pumpen würden. Noch bevor die Polizei Montabaur vor Ort eintraf, flüchteten die beiden Männer mit ihrem PKW. Nach fünfzehn Minuten Fahndung mit mehreren Streifen wurden die Beamten jedoch fündig. Die beiden 34- und 49-jährigen Männer hatten nicht nur zwei volle 25 Liter Kanister mit Diesel, sondern noch 50.000 unversteuerte ausländische Zigaretten in ihrem PKW. Neben des Strafverfahrens wegen besonders schweren Fall des Diebstahls, leiteten die verständigten Beamten des Zolls ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz gegen die beiden beschuldigten Männer ein. Für diese entrichtete ein Freund nachträglich die Tabaksteuer in Höhe von 15.000 EUR.

