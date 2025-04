POL-FR: Staufen: Schwelbrand im Unterholz

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 04.04.2025, 15:30 Uhr, bis Montag, 07.04.2025, 11:15 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft auf das mit Bauzäunen eingezäunte Gelände einer Baustelle am Waldspielplatz in Sexau. Dort demontierten sie den Greifarm eines abgestellten Baggers und entwendete diesen. Am Bagger entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge ...

mehr