POL-FR: Laufenburg: Zahlautomaten von Waschanlage aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 07.04.2025, gegen 19.45 Uhr, wurde aufsteigender Rauch im Waldstück am Ortseingang von Staufen gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte diese einen Schwelbrand im Unterholz feststellen. Das Feuer wurde gelöscht, ein Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Was den Schwelbrand ausgelöst hat, ist noch unbekannt. RM/PK Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier ...

