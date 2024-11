POL-FR: PP Freiburg: Einsätze im Zusammenhang mit "Halloween" - eine kleine Zusammenfassung

Freiburg (ots) - Unfallzeit: 31.10.2024 - 17:15 Uhr Zur genannten Zeit ereigneite sich auf dem Autobahnzubringer Freiburg-Nord (B 294) in Höhe Baggersee ein Verkehrsunfall. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war es zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Autobahn gekommen, an welchem zwei Pkw beteiligt waren. ...

mehr