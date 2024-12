Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus am Mittorpsweg

Hamm-Herringen (ots)

Eine unbekannte Person ist am Freitag, 13. Dezember, zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr, gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Mittorpsweg gelangt.

Anschließend durchsuchte die Person mehrere Räume und stahl Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Eine tatverdächtige Person konnte videographiert und wie folgt beschrieben werden:

Die Person ist weiblich, zwischen 20 und 30 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Zur Tatzeit war sie mit einer grauen Mütze, schwarzen Jacke und blauen Hose bekleidet.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell