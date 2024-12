Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb wird auf frischer Tat ertappt und flüchtet durch Fenster

Hamm-Süden (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Discount-Markts auf der Grünstraße konnte am 14. Dezember 2024, gegen 13.35 Uhr, feststellen, wie der Tatverdächtige Shampoo und Deodorant in einen mitgeführten Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte dieser lediglich eine Dose Bier und verließ den Kassenbereich.

Nachdem der Tatverdächtige durch die Mitarbeiterin angesprochen und in ihr Büro gebeten wurde, konnte dieser durch ein Fenster in unbekannte Richtung flüchten.

Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist zirka 1,75 Meter groß und zwischen 40 und 45 Jahren alt. Er hat auffällig viele Narben im Gesicht und spricht deutsch mit Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze mit grauen Streifen.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell