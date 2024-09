Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Gartengeräte - #polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte haben es gleich zweimal auf Gartengeräte von Schulen abgesehen.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (06.09.2024) und Montagmorgen (09.09.2024) haben unbekannte Täter einen Laubbläser und einen Freischneider aus der Garage einer Gesamtschule in Geisweid entwendet.

Zu einer weiteren Tat kam es in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (05.09.2024) und Montagmittag (09.09.2024) an einer Schule in Siegen-Niederschelden. Hier hatten es bislang Unbekannte ebenfalls auf Gartenwerkzeug abgesehen. Die Täter verschafften sich in diesem Fall zunächst gewaltsam Zutritt zum Garten der Schule in der Wehrstraße. Danach öffneten sie ebenfalls gewaltsam den dort befindlichen Geräteschuppen und entwendeten diverse Gartengeräte.

Der Beuteschaden beläuft sich zusammen auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell