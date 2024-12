Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten bislang unbekannte Einbrecher am Freitag, 13. Dezember, zwischen 15 Uhr und 21.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Sandbochumer Straße.

Nachdem sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zugang verschafften, durchsuchten er oder sie mehrere Räume und flüchteten anschließend u.a. mit Schmuck als Diebesgut.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell