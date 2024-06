POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/in gesucht (Foto)

Papenburg (ots) - Am 5. Juni zwischen 18:00 - 18.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "Kaufland" in Papenburg am Deverweg. Hier fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen schwarzen Citroën C 1, der in der Nähe des Haupteinganges geparkt war. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum ...

