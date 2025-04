POL-FR: Dogern: Schrottfahrzeug im Eschbachertal ausgebrannt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 06.04.2025, bis Montag, 07.04.2025, hebelte eine unbekannte Täterschaft einen Zahlautomaten einer Auto-Waschanlage in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße auf. In dem Automaten befand sich kein Bargeld, da der Automat täglich geleert wird. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

