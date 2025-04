Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Falsch in Kreisverkehr eingefahren - Pkw-Fahrer verursacht Unfall - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.04.2025, gegen 05.20 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Hauptstraße / Wiechser Straße / Georg-Ühlin-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 29-jähriger Fahrer eines Hyundai i30 befuhr die Hauptstraße und fuhr entgegen der Fahrrichtung in den Kreisverkehr ein. Er wollte den Kreisverkehr an der Ausfahrt nach Gündenhausen wieder verlassen. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von der Georg-Ühlin-Straße in den Kreisverkehr ein und wollte diesen in Richtung Wiechser Straße verlassen. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision der beiden Pkws. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Nach eigenen Angaben des 29-Jährigen würde er schon seit eineinhalb Monaten falschherum durch den Kreisverkehr fahren. Bislang sei noch niemand gefährdet worden. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Verkehrsteilnehmer, welche in der Vergangenheit in dem Kreisverkehr womöglich durch das Fahrverhalten des 29-jährigen Pkw-Fahrers gefährdet wurden.

