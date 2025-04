Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger in Haft - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 30-jähriger Mann steht im Verdacht am Donnerstag, 03.04.2025, gegen 15.35 Uhr, einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Der 30-Jährige befand sich in einem Drogeriemarkt am Bahnhofsplatz und soll mehrere Gegenstände entwendet haben. Beim Verlassen des Geschäftes wurde der 30-Jährige von dem Ladendetektiv angehalten. Der 30-Jährige habe sich den Festhalteversuchen widersetzt und immer wieder versucht nach einem Klappmesser zu greifen, welches er in seiner Hose mitgeführt habe. Im weiteren Verlauf konnte der 30-Jährige von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Hierbei habe er erneut Widerstand geleistet. Gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach am 04.04.2025 durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 30-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachteten. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell