Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndung nach Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Neuwied (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitag, 15.11.2024 gegen 16.00 Uhr am Edeka in Neuwied einer Kundin die Handtasche. Etwa zwanzig Minuten nach dem Diebstahl nutzte der Täter die EC-Karte, die sich im Geldbeutel befand, um an einem Geldautomaten in Bad Breisig Verfügungen zu tätigen. Von den Abhebungen liegen Aufnahmen des unbekannten Täter vor. Wer kann Hinweise zur Identität geben?

Die Fotos können in unserem Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/HwQznvx

Hinweise bitte an die Zentrale Anzeigenbearbeitung Lahnstein unter der Telefonnummer 0261 103-53162 oder -53165.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell