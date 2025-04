Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Größerer Flächenbrand in Waldgebiet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.04.2025, kurz vor 15.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Waldgebiet zwischen der Sankt Blasier Straße und dem Heidebuckweg mitgeteilt. Der Brand breitete sich in kürzester Zeit zu einem größeren Flächenbrand des Unterholzes aus. Mit einem Großaufgebot von Feuerwehrabteilungen konnte der Brand nach mehrstündigen Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht werden. Die in Mitleidenschaft gezogen Fläche wird von der Feuerwehr auf etwa 3.800 Quadratmeter geschätzt. Es sei niemand verletzt worden. Eine fahrlässige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang dementsprechende Beobachtungen in dem betroffenen Waldgebiet gemacht haben.

