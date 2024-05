POL-HOM: Einbruch in Homburger Baustoffhandel mit hohem Schaden

Mandelbachtal / Bexbach /Homburg (ots) - Die Polizei in Homburg hatte in den vergangenen Tagen seit Hexennacht mehrmals Strafanzeigen wegen Diebstählen und Sachbeschädigungen an Wahlplakaten aufzunehmen. Es ist festzustellen, dass Wahlplakate mehrerer Parteien betroffen waren. So wurden in Mandelbachtal Habkirchen in der Grenzlandstraße, in Bexbach in der Nähe des Blumengartens und in Jägersburg in mehreren Straßen ...

mehr