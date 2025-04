POL-FR: Endingen: Verkehrsunfall mit Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - An einem Bahnübergang bei Wutöschingen ist es am Dienstag, 08.04.2025, 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenzug und einem Kleintransporter gekommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 53-jährige Fahrer des Kleintransporters die B314 von Horheim kommend in östliche Richtung ...

mehr