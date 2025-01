Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 28.01. kam es gegen 13.55 Uhr an der Unterführung unter dem Heierswall in Paderborn, zwischen Paderhalle und Paderwiesen, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Der Radler entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmittag war ein 55-jähriger Mann vom Wasserspielplatz an der Paderhalle zu den Paderwiesen in Richtung Schwimmoper zu Fuß unterwegs. Die Unterführung führt als kombinierter Fuß-/Radweg unter der Straße Heierswall hindurch. Zwischen dem Maltaweg und der Stollbergallee wurde der Fußgänger von hinten von einem Radler am Rücken touchiert, worauf der Fußgänger zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Radler setzte seine Fahrt fort.

Laut Aussage des Opfers trug der Fahrradfahrer eine schwarze Jacke, die Kapuze hatte er aufgesetzt. Außerdem hatte der dunkelhaarige Mann einen ebenfalls dunklen leichten Bart und einen grauen Rucksack auf dem Rücken. Unterwegs war er mit einem weißem Trekkingfahrrad.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und/oder kann sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Paderborn unter 0521 306-0.

