POL-PB: Schwerpunktkontrollen in der Paderborner Innenstadt

Delbrück-Anreppen (ots) - (mb) Ein Kellerbrand richtete am Samstagmorgen Sachschäden in einem Einfamilienhaus am Rasenweg an. Der Brand wurde gegen 06.00 Uhr bemerkt. Die zwei erwachsenen Bewohner (37/46) und zwei Kinder (4/7) konnten das Haus unversehrt verlassen. Das Feuer in einem Kellerbüro wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden liegt bei 20.000 bis 30.000 Euro. Als Brandursache ermittelte die Kripo am ...

